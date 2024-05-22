Оголошено підозру директорці столичного ТОВ, яка збагатилась на реконструкції під’їзних шляхів до Хмельницької АЕС

У результаті злочинних дій підозрюваної держава зазнала збитків на суму 2,9 млн. грн.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України директорці столичного товариства з обмеженою відповідальністю, яка у змові з іншими службовими особами займалась розкраданням державних коштів під час виконання робіт з реконструкції під’їзних залізничних шляхів до Хмельницької АЕС.

Поліцейські встановили, що фігурантка вносила недостовірні відомості до актів виконаних робіт. Зокрема, видавала фіктивні накази про відрядження працівників для монтажних робіт та значно завищувала витрати на ці відрядження.

У результаті злочинних дій сума завданих бюджету збитків склала майже 3 млн грн.

Санкція інкримінованої статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі слідчі дії тривають. Поліцейські встановлюють усіх осіб, причетних до реалізації злочинної схеми.

Заходи проводились за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області ДСР Нацполіції України, УСБУ та за процесуального керівництва прокуратури.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області