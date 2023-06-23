Окупаційному голові Новокаховської ВЦА повідомлено про підозру за фактом викрадення ще одного міського голови з Херсонщини

За процесуального керівництва Херсонської обласної та Каховської окружної прокуратур заочно повідомлено про підозру голові, так званої «Новокаховської військово-цивільної адміністрації» у віддані наказу військовим рф про позбавлення свободи цивільної особи (ч. 1 ст. 438 КК України).



За даними слідства, підозрюваний, 19 березня 2022 року віддав наказ підлеглим військовим рф про незаконне затримання та ув’язнення Бериславського міського голови Херсонської області.

За вказівкою підозрюваного, чоловіка помістили до захопленого окупантами приміщення відділу поліції у місті Нова Каховка. До потерпілого застосовували психологічний тиск, схиляли до співпраці з окупантами, не давали їжі, води та медичної допомоги.

Раніше досудовим розслідуванням встановлено причетність підозрюваного до жорстокого поводження з цивільним населенням. У зв’язку з чим прокурори Херсонської обласної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальні акти стосовно фігуранта за фактами незаконного затримання журналіста газети «Новий день» та Таврійського міського голови.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП в Херсонській області.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури