Оперативники Шевченківського управління поліції Києва затримали серійних крадіїв

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Двоє товаришів обкрадали торгівельні приміщення. У ході невідкладних слідчих дій за місцем мешкання одного із затриманих правоохоронці виявили та вилучили викрадений товар, ноутбук та корпус гранати РГН без запалу. За скоєння крадіжок у період воєнного стану їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Протягом січня поточного року до співробітників карного розшуку Шевченківського управління поліції надходила оперативна інформація відносно осіб, які вчиняли крадіжки з торгівельних приміщень. Правоохоронці ретельно перевірили вказану інформацію та днями встановили осіб, які причетні до вчинення злочинів на території міста Києва.

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Як розповів заступник начальника Шевченківського управління Віталій Біленький, двоє товаришів діяли зокрема у вечірній час доби, об’єктами їх наживи ставали магазини, кав’ярні та перукарні:

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«Вчора до нас із заявою звернулась власниця салону краси та повідомила, що напередодні приблизно о 22.00 годині невстановлені особи шляхом віджиму металопластикових дверей здійснили крадіжку ноутбука та 15 000 гривень з каси. Після затримання порушників ми провели невідкладний обшук та у одного із них та вилучили викрадене майно, а також корпус гранати РГН без запалу. Крім цього, ми провели комплекс оперативних заходів та встановили причетність крадіїв до вчинення ще шести аналогічних злочинів на території столиці. Затримані – кияни, 1997 та 2003 років народження».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури слідчі готують затриманим повідомлення про підозру. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

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