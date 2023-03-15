Оперативники Шевченківського управління поліції Києва затримали серійних крадіїв

Двоє товаришів обкрадали торгівельні приміщення. У ході невідкладних слідчих дій за місцем мешкання одного із затриманих правоохоронці виявили та вилучили викрадений товар, ноутбук та корпус гранати РГН без запалу. За скоєння крадіжок у період воєнного стану їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Протягом січня поточного року до співробітників карного розшуку Шевченківського управління поліції надходила оперативна інформація відносно осіб, які вчиняли крадіжки з торгівельних приміщень. Правоохоронці ретельно перевірили вказану інформацію та днями встановили осіб, які причетні до вчинення злочинів на території міста Києва.

Як розповів заступник начальника Шевченківського управління Віталій Біленький, двоє товаришів діяли зокрема у вечірній час доби, об’єктами їх наживи ставали магазини, кав’ярні та перукарні:

«Вчора до нас із заявою звернулась власниця салону краси та повідомила, що напередодні приблизно о 22.00 годині невстановлені особи шляхом віджиму металопластикових дверей здійснили крадіжку ноутбука та 15 000 гривень з каси. Після затримання порушників ми провели невідкладний обшук та у одного із них та вилучили викрадене майно, а також корпус гранати РГН без запалу. Крім цього, ми провели комплекс оперативних заходів та встановили причетність крадіїв до вчинення ще шести аналогічних злочинів на території столиці. Затримані – кияни, 1997 та 2003 років народження».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури слідчі готують затриманим повідомлення про підозру. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва