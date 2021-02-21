Організаторів відправлення українських жінок до ОАЕ, яких викрили прикордонники, ув’язнили на 5 років

«Визнати винуватим за ч. 2 ст. 149 КК України та призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є особистою власністю обвинуваченого».

Такий вирок виніс Чернігівський суд двом організаторам міжнародного каналу торгівлі людьми, що постачав українських жінок до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Ще на початку 2018 року прикордонники разом з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області в столичному аеропорту завадили спробі відправки двох мешканок Чернігівського району до ОАЕ.

Кримінальний бізнес організували двоє мешканців м. Чернігів, які за попередньою змовою підшукували та вербували на території Чернігівської області молодих жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі, приваблюючи високими доходами за роботу у сфері надання сексуальних послуг за кордоном. «Кадровики» готові були навіть сплатити вартість виготовлення візи та перельоту до цієї країни. За кожну відправлену до ОАЕ дівчину, зловмисники отримували від 500 до 1000 доларів США.

У ході досудового розслідування, яке тривало майже три роки, правоохоронці встановили причетність всіх фігурантів до фактів протиправної діяльності.

МВС