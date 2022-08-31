Організаторка схеми незаконного виїзду призовників за кордон «заробила» 150 000 євро

Фігурантці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Як встановили співробітники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області та слідчого управління обласної поліції, мешканка Чернівців налагодила злочинну схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Жінка готувала фіктивні документи про навчання осіб у вищих навчальних закладах країн Євросоюзу. Вартість «студентського квитка» становила 4000-4500 євро.

Поліцейські викрили зловмисницю під час отримання 2 000 євро за надання повного пакета документів для виїзду за кордон. Раніше отримала як завдаток аналогічну суму. За даними правоохоронців, лише протягом серпня зловмисниця «заробила» на «студентських квитках» 150 000 євро.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками управління СБУ в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України передбачена відповідальність — позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України