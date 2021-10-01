Підбурювання до надання $7 тис. хабаря – на Сумщині повідомлено про підозру заступнику начальника відділення поліції

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 29 вересня 2021 року повідомлено про підозру заступнику начальника відділення поліції, який підбурював фігуранта кримінального провадження до надання неправомірної вигоди службовим особам (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15/ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 15/ ч. 1 ст. 190 КК України).

За даними слідства, поліцейський запевнив місцевого жителя, стосовно якого розслідувалось кримінальне провадження, що він зможе домовитись із правоохоронцями про зменшення відповідальності, однак за це їм необхідно передати 5 тисяч доларів США. Вже через декілька днів під час наступної зустрічі поліцейський повідомив, що така «послуга» буде коштувати вже 7 тисяч доларів США. При цьому поліцейський жодних дій щодо впливу на хід розслідування вищезазначеного кримінального провадження не вчиняв.

На даний час вирішується питання щодо відсторонення підозрюваного від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура