Поліцейські Дніпропетровщини затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку

Затриманий підозрюється у виготовленні та збуті наркотиків на території іншої держави.

2 вересня поліцейськими управління карного розшуку, спільно з співробітниками міжнародного поліцейського співробітництва відбулося затримання 49-річного громадянина Республіки Словенія.

За інформацією правоохоронних органів чоловік переховувався у місті Кривий Ріг протягом тривалого часу, постійно змінюючи місце проживання.

На території іншої держави чоловік звинувачується у сфері незаконного виробництва та збуті заборонених наркотичних засобів та психотропних речовин або їх аналогів.

Вирішується питання про екстрадицію затриманого.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області