Поліцейські Дніпропетровщини затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку
Затриманий підозрюється у виготовленні та збуті наркотиків на території іншої держави.
2 вересня поліцейськими управління карного розшуку, спільно з співробітниками міжнародного поліцейського співробітництва відбулося затримання 49-річного громадянина Республіки Словенія.
За інформацією правоохоронних органів чоловік переховувався у місті Кривий Ріг протягом тривалого часу, постійно змінюючи місце проживання.
На території іншої держави чоловік звинувачується у сфері незаконного виробництва та збуті заборонених наркотичних засобів та психотропних речовин або їх аналогів.
Вирішується питання про екстрадицію затриманого.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської областіTweet