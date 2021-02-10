Поліцейські Донеччини мають інформацію відносно понад 70 бойовиків, які можуть бути причетними до злочинів у в’язниці «Ізоляція»

Поліція оголосила заочну підозру двом фігурантам – керівнику катівні та конвоїру. Найближчим часом планується повідомити про підозру ще декільком особам. Про хід розслідування щодо організації на тимчасово окупованій території підпільної в’язниці розповів начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів (служба детективів) Головного управління Нацполіції в Донецькій області Іван Буряк.

На сьогодні у повному обсязі зібрано докази та заочно оголошено підозру двом особам, які брали участь в організації та діяльності катівні «Ізоляція» у тимчасово окупованому Донецьку. Їх притягують до відповідальності за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Таким є результат спільної роботи співробітників управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та слідчого управління за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Поліція продовжує оперативні та слідчі заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до функціонування підпільної тюрми, де цивільне населення та військовополонених піддають жорстоким тортурам у порушення всіх міжнародних договорів у галузі прав людини. Найближчим часом заплановано оголошення підозри ще декільком фігурантам.

Наразі маємо інформацію відносно понад 70 учасників незаконних збройних формувань, які можуть бути причетні до злочинів в «Ізоляції». Проводиться подальший збір доказової бази.

На підозрюваних ми вийшли завдяки свідченням колишніх в’язнів – людей, яким вдалося вижити та повернутися на підконтрольну Україні територію. Частина з них були звільнені під час обміну полоненими, інших викупили рідні за великі гроші тощо. Зараз встановлено понад 40 потерпілих. Із них – до 10 жінок.

Серед найбільш жорстоких катувань – спилювання зубів, підключення електроструму до різних органів, зґвалтування, імітація розстрілу та похорону живцем із забиванням цвяхів у труну. У деяких потерпілих досі наявні тілесні ушкодження, отримані від бойовиків під час перебування в «Ізоляції».

«Справа Ізоляції» — це масштабне розслідування, яке потребує значних ресурсів і часу. Щоб опитати потерпілих і максимально зібрати інформацію щодо катів, оперативники і детективи постійно виїжджають у відрядження до різних областей України. Опитування одного потерпілого займає щонайменше сім годин – з переривами. Враховуючи травматичний досвід постраждалих, поліцейські мають бути особливо обережними у спілкуванні з ними.

Зараз ми проводимо такі слідчі дії:

— упізнання — по фото або відео

— слідчі експерименти

— експертизи, медичні освідування

Ці заходи мають свою специфіку, оскільки виїзд до тимчасово окупованих територій для проведення слідчих дій наразі неможливий. Детективи ретельно вивчають деталі, перевіряють та зіставляють свідчення. Це тривала робота, мета якої — притягнути до відповідальності всіх причетних до створення і діяльності катівні.

Після заочної підозри та завершення досудового розслідування кримінальне провадження буде спрямовано до суду, який має право заочно винести вирок. Надалі, при потраплянні обвинуваченого до поля зору правоохоронних органів він буде негайно затриманий та поміщений до місць позбавлення волі без будь-яких додаткових процедур.

Відділ комунікації поліції Донецької області