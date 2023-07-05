Поліцейські Кам’янського затримали зловмисника, який пограбував людину з інвалідністю

Розуміючи, що потерпілий не зможе чинити опір, підозрюваний повалив чоловіка на землю та відібрав його речі.

Поліцейські встановили, що 3 липня о 7:30 місцевий житель побачив на вулиці 26-річного чоловіка з інвалідністю.

Наздогнавши його, нападник став зривати з його плеча сумку, від чого потерпілий втратив рівновагу та впав на землю. Тоді грабіжник відібрав у безпомічної людини сумку та пакет з продуктами, після чого намагався втекти з місця злочину. Потерпілий покликав на допомогу. На його заклик відгукнувся перехожий, який проходив поруч. Він наздогнав злодія та утримував його до приїзду поліцейських.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП