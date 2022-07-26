Поліцейські Львівщини затримали організатора злочинного угруповання торговців зброєю

Оперативники Управління карного розшуку поліції Львівщини спільно з оперативниками та слідчими Яворівського районного відділу поліції викрили 34-річного мешканця Самбора та двох його спільників у продажі зброї і боєприпасів. Їм загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Західного регіону.

Під час санкціонованих обшуків, до яких залучалися бійці спецпідрозділу КОРД, правоохоронці виявили та вилучили гранати, автомат, пістолет, 360 набоїв різного калібру, а також грошові кошти, отримані від збуту зброї.

Організатора правоохоронці затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України під час чергової реалізації зброї.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють походження зброї.

Відділ комунікації поліції Львівської області