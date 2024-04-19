Поліцейські Одещини викрили браконьєра, який завдав збитки державі на суму більше мільйона гривень

Вчора вдень зловмисника виявили на озері Путрине в селі Троїцьке Одеського району, де він наловив понад 700 одиниць різних видів риби забороненим знаряддям і в нерестову заборону.

Викрили зловмисника під час патрулювання працівники сектору реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції спільно з представниками екологічної інспекції та прикордонниками.

Викликана на місце події слідчо-оперативна група вилучила у 72-річного чоловіка кільце з сітеснастного матеріалу та виловлені за допомогою нього біоресурси, серед них – карась, лящ, щука, короп та судак. Рибу правоохоронці передали на зберігання до спеціалізованого підприємства.

За попередніми підрахунками фахівців, своїми протиправними діями рибалка завдав державі збитків на суму майже 1 млн 115 тис. грн.

«За даним фактом ми внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду. Це правопорушення карається штрафом від 17 до 51 тис. грн або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк. В рамках провадження призначено судово-екологічну експертизу, якою буде встановлено точний розмір заподіяної шкоди. Після проведення необхідних слідчих дій та отримання висновку експерта вирішуватимемо питання про повідомлення фігуранту про підозру», – розповіла т.в.о. начальника сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 2 Вікторія Миронова.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури.

Нагадаємо: з 1 квітня 2024 року на внутрішніх водоймах Одещини стартувала весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Обмеження встановлені згідно з рекомендаціями Одеського центру Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії з метою створення оптимальних умов відтворення водних біоресурсів, враховуючи гідрометеорологічні умови та стан плідників. Зокрема, заборона на озері Путрине діє з 15 квітня по 15 червня.

Одеське районне управління поліції № 2