Поліцейські викрили чоловіка, який продавав інформацію з баз даних податкової та митної служб

За місцем мешкання та в «офісі» фігуранта правоохоронці вилучили телефони та комп’ютерну техніку з базами державних установ та контактами потенційних покупців. «Послуги» зловмисника коштували до п’яти тисяч гривень.

Співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції викрили 36-річного чоловіка, який продавав інформацію з обмеженим доступом. Уже встановлено, що фігурант — колишній співробітник митної служби Київщини. Використовуючи зв’язки, які він мав на митниці, зловмисник через вебсторінку електронних оголошень продавав бази митної та податкової служб. Такі послуги коштували від 300 гривень до п’яти тисяч гривень.

Оперативники встановили місце проживання фігуранта, а також місце розташування його «офісу». Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили комп’ютерну техніку з базами даних. Також вилучено мобільні телефони, з яких через месенджери він спілкувався з потенційними покупцями. Наразі встановлюється коло осіб, які незаконно придбали інформацію з обмеженим доступом, а також спільників, які надали зловмиснику зазначені бази.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ст. 361 -2 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) Кримінального кодексу України, триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Наразі вирішується питання про оголошення фігуранту підозри.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами ДЗІСД)