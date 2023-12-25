Поліцейські встановлюють причетних до підпалу авто у Рівненському районі (фото)

Близько 07:30 23 грудня до поліції надійшло повідомлення від рятувальників, що у селі Нова Українка горить автомобіль «Audi A4».

На місці події слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (м. Рівне) встановила, що транспортний засіб належить 43-річній місцевій жительці та був припаркований поблизу її господарства.

Працівники ДСНС ліквідували пожежу, втім він повністю знищив легковик.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 КК України.

Працівники карного розшуку спільно з оперативними службами та слідчими встановлюють осіб, які можуть бути причетними до злочину.

Відділ комунікації поліції Рівненської області