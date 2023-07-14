Поліцейські викрили одесита, який минулої ночі запустив заборонений феєрверк

Не зважаючи на заборону використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану, правопорушник здійснив запуск салюту у дворі багатоквартирного будинку на вулиці Академіка Глушка.

Про це вчора, 13 липня, близько одинадцятої години вечора до поліції повідомили очевидці.

В ході відпрацювання зазначеної інформації правоохоронці опитали очевидців та встановили особу порушника.

Під час огляду місця скоєння правопорушення поліцейські вилучили залишки використаного піротехнічного виробу.

«До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Йому загрожує покарання штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 17000 до 34000 гривень, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років», – повідомив начальник слідчого відділення відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 Олег Зощук.

Поліція Одещини