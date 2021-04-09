Поліцейські взяли під піклування вагітну матір з дітьми, яка втекла від домашнього кривдника за 300 км

Незабаром правоохоронці планують допомогти жінці з оформленням необхідних документів.

Справами багатодітної матері з іншої області опікуються уповноважена з контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності Полтавщини спільно з працівниками сектору протидії домашньому насильству Полтавського райуправління поліції.

Як повідомила омбудсмен поліції області Наталія Нечепуренко, вагітну матір з дитям на узбіччі автодороги побачив поліцейський Дніпропетровської області, який на власному автомобілі прямував у бік Полтавщини. Від випадкової попутниці водій дізнався, що вона шукає захисту від домашнього кривдника.

Поліцейський з’ясував, що окрім 2-річної донечки 30-річна жінка виховує ще трьох синів (яким 11, 8 та 6 років). Сварку, що підштовхнула матір до втечі, старші діти не бачили – від початку карантину вони проживали з бабусею, у Полтаві.

Постраждала від домашнього насильства жінка розповіла:

«Бійки доходили до того, що навіть ножі кидалися і все, що під руками. Він навіть палець собі зламав, коли кидав у мене мікрохвильову піч. Він не хотів працювати, тільки пиячив. Я ж бралася за будь-яку роботу».

Молода мама планує будувати нове життя у Полтаві. Насамперед вона прагне, щоб у дітей був свій «куточок» і дитинство без агресії та зневаги. Однак для того, щоб ці мрії стали дійсністю потрібно, для початку, до народження п’ятої дитини владнати проблеми з документами. Допомогти у вирішенні цієї справи пообіцяли полтавські поліцейські.

Наталія Нечепуренко повідомила: «Сьогодні спільно з працівниками сектору протидії домашньому насильству ми відвідали родину, щоб поцікавитися станом здоров’я та нагальними проблемами. Найближчим часом ми плануємо допомогти багатодітній матері оформити документи й стати на медичний облік у в’язку з вагітністю та пологами».

Офіцерка сектору протидії домашньому насильству Катерина Васільєва підкреслила, що з початку року у Полтаві поліція зареєструвала понад 900 звернень громадян з приводу домашнього насильства. З них понад 320 викликів дійсно вимагали правового втручання поліції.

«За виявленими фактами були складені адміністративні протоколи за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (вчинення домашнього насильства). Також було винесено 70 термінових приписів, які забороняють кривднику знаходитися в спільному помешканні, входити до цього помешкання та спілкуватися з постраждалою особою у будь-якій формі», – уточнила лейтенант поліції.

Катерина Васільєва радить у випадках домашнього насильства негайно телефонувати за номером 102, щоб обов’язково зареєструвати цю подію та надати можливість поліції вчасно припинити правопорушення. Це стосується не тільки постраждалої особи, але й свідків.

Відділ комунікації поліції Полтавщини