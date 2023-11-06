Поліцейські затримали водія столичної маршрутки, який збував наркотики на зупинці

Керманич маршрутного автотранспорту привозив до столиці наркотичні речовини та займався їх продажем з рук в руки прямо на зупинці громадського транспорту. Фігуранту загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

Поліцейські Святошинського управління поліції отримали оперативну інформацію про, те що водій фірми міжобласних пасажирських перевезень займається збутом наркотичних речовин.

В ході проведення комплексу оперативних заходів правоохоронці задокументували факт реалізації канабісу 37-річним порушником. Як стало відомо, наркотичні речовини він поставляв з Житомирщини.

У результаті обшуку за його місцем проживання слідчі виявили та вилучили чергову партію «товару», підготовлену до збуту. Загалом, у порушника вилучено 100 грамів наркотичної речовини. Наразі чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Правопорушнику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва