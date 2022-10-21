поліцейські затримали жінку, причетну до шести крадіжок з осель жителів нікополя

Правоохоронцям вдалося розшукати та повернути потерпілим майже все викрадене майно.

36-річну підозрювану встановили після скоєння чергового злочину. Поліцейські встановили всіх містян, які стали жертвами зловмисниці. Вони з’ясували, що жінка знайомилась з людьми на вулиці, входила в довіру та напрошувалась до них додому. Коли господарі втрачали пильність чи виходили з оселі, вона викрадала гроші та цінне майно.

Крім цього, на рахунку підозрюваної – викрадення банківської картки, з якої вона зняла всі гроші. Також в одному з випадків злодійка познайомилась з чоловіком у кафе та викрала його сумку з ключами й документами. Потім пішла до нього додому і винесла побутову техніку.

З’ясувалося, що жінка раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

19 жовтня слідчим за погодженням із Нікопольською окружною прокуратурою фігурантці оголосили про підозру за ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток) та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП