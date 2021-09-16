Поліцейським виділили ₴6 тисяч на перегляд порноконтенту для викриття порностудії

Слідчі викрили порностудію, яка діяла понад 5 років, ставши її клієнтами. На це оперативникам виділили майже 6 тисяч гривень.

Про це свідчать дані Державного реєстру судових рішень.

За матеріалами слідства, порностудію створили у 2014 році жителі Чернігівщини, Луганської та Донецької областей. Вони орендували кілька квартир, обладнали їх необхідною технікою, розділили обов’язки й взялися до справи.

Одна з організаторок працювала вебмоделлю. Вона працювала на платформах Chaturbate.com, Camsoda.com, Stripchat.com, Bongocams.com. В її обов’язки входило спілкування з клієнтами, позування перед вебкамерою, імітація статевого акту з метою отримання грошових коштів.

Паралельно працювали й інші вебмоделі, оскільки в матеріалах слідства йдеться про три робочі зміни. Платили їм 50% від заробітку. Виплати здійснювалися двічі на тиждень на карту.

Другий організатор порностудії стежив за фінансовими потоками, вербував дівчат та проводив з ними співбесіди.

Третій фігурант виплачував заробітні плати моделям та організовував рекламні фільмування для порносайтів.

Згодом до “компанії” приєдналася четверта особа. Вона навчала вебмоделей “тонкощам” професії. Зокрема, фігурантка навчала, як позувати й користуватися секс-іграшками.

Лише у 2019 році порностудія потрапила у поле зору поліціянтів. Діяльність “компанії” слідчі викрили, ставши клієнтами студії.

Спершу оперативнику виділили 1850 грн на контрольну закупівлю – можливість стати клієнтом цієї порностудії. Він увійшов на сайт, знайшов потрібну вебмодель, сплатив 1362 грн 13 коп. Потім модель запропонувала йому перейти у приватний чат та сплатити 5 євро 62 євроценти за хвилину приватного спілкування, а вже там показала клієнту приватне шоу тривалістю 9 хвилин 16 секунд. Експерт дійшов висновку, що шоу мало порнографічний характер. Вдруге оперативники вирішили витратити більше грошей. Вони здійснили ще кілька контрольних закупівель на 4100 грн, купивши 23 хвилини та 27 секунд порнографічного контенту.

Цікаво, що усі фігуранти справи свою провину визнали. У квітні цього року вони уклали зі слідством угоди про визнання винуватості.

Їх визнали винними у ввезенні, виготовленні, збуті та поширенні порнографічних предметів.

Оболонський райсуд Києва засудив кожного з обвинувачених до трьох років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю. Однак через угоду зі слідством звільнив від відбування призначеного покарання з випробуванням з визначенням іспитового строку тривалістю в один рік.

Крім того, обвинувачені повинні сплатити 2 826 грн за проведення експертиз.

Низку речових доказів у справі, зокрема рекламні листівки, договори оренди квартир й банківські виписки, зберігатимуть. Проте секс-іграшки суд постановив знищити.

Техніку, що використовувалася для виробництва порнографічного контенту, конфіскували на користь держави. // Букви