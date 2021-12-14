Поліція Київщини спільно з німецькими колегами затримала шахрая, який перебував у міжнародному розшуку

13 грудня правоохоронці Німеччини передали працівникам управління карного розшуку Київщини 33-річного шахрая, який перебував у розшуку.

Так, у червні 2018 року за вчинення шахрайських дій працівники слідчого управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України та оголосили у розшук фігуранта 1988 р.н.

У березні 2020 року шахрая оголошено у розшуку на міжнародному рівні та внесено інформацію щодо нього до банків даних Генерального секретаріату Інтерполу з метою публікації червоного оповіщення та арешту з подальшою екстрадицією.

У січні 2021 року зловмисника затримано у місті Мюнхен Федеральної Республіки Німеччина.

13 грудня 2021 року після проведення екстрадиційної перевірки шахрая передано працівникам управління карного розшуку поліції Київщини для подальшого проведення слідчих дій.

За скоєне чоловікові загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Шахрая вдалося викрити завдяки злагодженим діям кримінальної поліції Київщини та Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України.

ГУ Національної поліції в Київській області