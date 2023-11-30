Поліція Полтавщини встановлює обставини смерті новонародженої дитини у Миргороді

До Миргородського райвідділу поліції 29-го листопада о 13:26 надійшло повідомлення від 35-річної місцевої мешканки, що 27 листопада в приміщенні пологового будинку Миргорода померла її новонароджена дитина.

За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Тіло немовляти направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За вказаним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 (Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків, якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) Кримінального кодексу України. Причини та обставини смерті дитини з’ясовує слідство.

За інформацією Миргородського райвідділу поліції