Поліція розслідує обставини смертельної ДТП в Ізмаїльському районі за участю нетверезого неповнолітнього водія (фото)

Унаслідок аварії, яка сталася 22 квітня близько четвертої години ранку на дорозі сполученням Виноградівка – Болград неподалік села Кирнички, загинув один підліток, ще один – був госпіталізований.

Попередньо поліцейські встановили, що 16-річний місцевий хлопець сів за кермо батькового легкового автомобіля «ВАЗ-21099» і поїхав з двома друзями кататися. Рухаючись у напрямку міста Болград, водій не впорався з керуванням і здійснив зіткнення із запаркованим на узбіччі вантажним автомобілем «DAF» під керуванням 53-річного жителя Одеського району.

Унаслідок аварії один 17-річний пасажир легковика загинув на місці, інший, 16-річний, пасажир, отримав забої передпліччя та таза. Неповнолітній кермувальник ВАЗу та водій вантажівки не постраждали.

Неповнолітнього водія перевірили на вміст алкоголю в організмі – він виявився у стані алкогольного сп’яніння.

Після огляду місця події співробітники слідчо-оперативної групи з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, вчинені в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. В рамках провадження призначено низку експертиз.

Триває слідство.

ГУ Національної поліції в Одеській області