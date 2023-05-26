Посадовця-депутата викрили на отриманні хабаря за вплив на прийняття рішення в оформленні документації

Прокуратура Рівненської області повідомила про підозру 37-річному керівнику відділу містобудування та архітектури, який водночас є депутатом однієї з міських рад. Вирішується питання про відсторонення його від посади та обрання запобіжного заходу.

За оперативного супроводу працівників СБУ регіону слідчі слідчого управління викрили протиправну діяльність посадовця у жовтні торік. Службовець пообіцяв підприємиці вплинути на голову міської ради щодо прийняття позитивного рішення та надання дозволу на розміщення у територіальній громаді тимчасової споруди (мобільної кав’ярні), видачі паспорта прив’язки, а також підписання договору строкового сервітуту земельної ділянки. За «послуги» просив фінансову винагороду, яку необхідно було перерахувати на банківський рахунок однієї з фізичних осіб.

Після оформлення документації отримав від підприємці неправомірну вигоду у розмірі 8500 гривень через карткові рахунки інших осіб, які перебували у його користуванні.

Під час проведення обшуку за місцем проживання фігурант кримінального провадження намагався знищити речові докази, зокрема ноутбук та носій інформації, які підтверджують причетність останнього до скоєного злочину.

Утім, слідчі слідчого управління зібрали достатню доказову базу для повідомлення 37-річному службовцю про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування).

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — від двох до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Рівненської області