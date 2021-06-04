Повідомлено нові підозри у справі незаконної приватизації приміщень ДП «Арсенал»

Слідчі Теруправління ДБР у Полтаві за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру заступнику генерального директора Національного космічного агентства України, заступнику голови Фонду державного майна України та директору приватного товариства.

Крім того, наприкінці травня 2021 року про підозру повідомлено і директору Казенного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал». Злочинні дії підозрюваних завдали державі збитків на понад 80 млн гривень.

Встановлено, що посадовець підприємства розробив злочинну схему для заволодіння приміщеннями підприємства, які не підлягали приватизації. На момент оборудки підприємство розробляло і виробляло оптичні і оптико-електронні прилади для космічної, авіаційної та наземної техніки військового і цивільного призначення в Україні.

Попри заборону приватизації приміщень стратегічного підприємства зловмисники розробили схему їх незаконного привласнення та заволодіння земельними ділянками, на яких вони розташовані.

Для втілення запланованого керівник держпідприємства залучив посадовців Фонду державного майна України, Національного космічного агентства України та керівника одного із приватних товариств.

Завданням чиновників було надання незаконних дозволів на відчуження. Отримавши відповідні дозволи, у 2010 році майже 10 тис. квадратних метрів приміщення одного з корпусів КП СПБ «Арсенал» було продано підконтрольній юридичній особі, чим державі завдано понад 80 млн гривень збитків.

У незаконній приватизації державного майна (ч. 2 ст. 233 КК України) підозрюються 4 особи: директор КП СПБ «Арсенал», заступник генерального директора Національного космічного агентства України, заступник голови Фонду державного майна України та директор приватного товариства.

ДБР