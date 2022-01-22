Повідомлено про підозру чоловіку, який спричинив смертельні ушкодження жителю Пирятинщини

До відділення поліції №1 Лубенського райвідділу поліції (м. Пирятин) 19-го січня, близько 5-ї години, надійшло повідомлення від жителя села Олександрівка, Лубенського району (Пирятинська тергромада), 1987 року народження. Чоловік повідомив, що у власному помешканні виявив тіло свого брата без ознак життя.

Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Пирятинщини. Прибувши за повідомленням, поліцейські виявили у житловому будинку тіло 36-річного місцевого жителя з тілесними ушкодженнями.

Олександр Васільєв, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Лубенського районного відділу поліції, зазначив: «У ході проведення першочергових оперативно-розшукових та слідчих дій вдалося встановити, що до даного злочину причетний близький родич потерпілого, 1984 року народження. На місці події слідчими виявлено та вилучено речові докази, які направлено на експертне дослідження. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу».

Наразі слідчими поліції, за процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, проводиться досудове розслідування. У разі визнання судом вини підозрюваному загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції)