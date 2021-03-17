Повідомлено про підозру депутату незаконно утвореної «народної ради ЛНР» окупаційної адміністрації РФ

За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру «депутату народної ради ЛНР» за фактом вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, порушення територіальної цілісності і недоторканності України (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України).

За матеріалами слідства, 11 листопада 2018 року мешканка міста Луганськ взяла участь у «чергових виборах голови та депутатів народної ради ЛНР III скликання», які організувала, профінансувала та провела окупаційна адміністрація РФ.

У складі незаконно утвореного органу влади – так званої «народної ради» депутат з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України, зокрема, брала участь у пленарних засіданнях комітетів «народної ради ЛНР», розробляла псевдозаконопроекти та проводила активну роботу з прийому громадян.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури