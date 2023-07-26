Повідомлено про підозру у колабораціонізмі очільниці підрозділу так званого «міністерства природи лнр»

За процесуального керівництва Лисичанської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру псевдопосадовиці так званої «лнр» у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, фігурантка ‒ жителька Слов’яносербського району, яка до 2014 року працювала в Луганському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

У 2016 році за свою проросійську позицію отримала посаду так званого «начальника відділу лісового господарства в містах Луганськ, Кіровськ, Брянка, Стаханов, Алчевськ, Перевальському та Слов’яносербському районах лнр».

Вказаний підрозділ входить до складу територіального органу фейкового «міністерства природи лнр».

Колаборантка й наразі продовжує «керувати» на займаній посаді. Є однією з відповідальних осіб за організацію та гасіння пожеж на території псевдореспубліки.

Вона разом із місцевою молоддю, «депутатами народної ради лнр» та активістами бере участь в екологічних проектах на тимчасово окупованій території регіону.

«Начальниці» загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Лисичанської окружної прокуратури)