Правоохоронці видворили з України осіб з оточення «вора в законі» «Лавасогли-Батумського»

Про це повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель.

За словами Андрія Рубеля, наприкінці лютого оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з теруправлінням в Одеській області, слідчими обласної поліції та співробітниками Одеської обласної прокуратури провели спецоперацію для затримання кримінальників. Тоді затримали двох «смотрящих». Окрім того, на підставі зібраних в ході слідства доказів шістьом представникам криміналітету повідомили підозру. Серед них – «вор в законі» на прізвисько «Лавасогли-Батумський», четверо так званих «смотрящих» – за держустановою «Одеській слідчий ізолятор» та за окремими її корпусами, за містом Чорноморськ, а також колишній «куратор» за цим містом.

Під час подальшого відпрацювання представників криміналітету правоохоронці встановили місце перебування чотирьох осіб з оточення «вора в законі». Один з них розшукувався правоохоронцями Молдови.

«З метою недопущення поширення ними злочинного впливу було прийнято рішення про їх примусове видворення, – повідомив начальник Департаменту, – відтак поліцейські спільно з працівниками обласного управління міграційної служби примусово видворили «друзів» «вора в законі», розшукуваного передали іноземним колегам».

Окрім того, усім цим особам заборонено відвідувати територію України упродовж трьох років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України