Правоохоронці затримали чергового збувача наркотиків у Шевченківському районі столиці

Зловмисник збував заборонені речовини шляхом «закладок». Слідчі оголосили йому про підозру та суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 60 тисяч гривень. За скоєне підозрюваному загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До дільничних офіцерів Шевченківського управління поліції звернувся голова правління ОСББ та повідомив, що невідомий біля будинку на вулиці Ярославів Вал підозріло себе поводив та щось фотографував. Відпрацювавши отриману інформацію, наступного дня поліцейські затримали уродженця міста Дніпро, коли він розкладав так звані закладки.

Як розповів заступник начальника відділу поліції № 4 територіального управління Євген Болюбаш, правоохоронці задокументували його злочинну діяльність та провели невідкладні слідчі дії:

«Встановлено, що затриманий орендував помешкання у Києві та здійснював закупівлю наркотичних речовин через інтернет мережу, а потім збував їх шляхом «закладок» на вулицях столиці. Ми затримали чоловіка у той момент, коли він ховав черговий згорток з наркотиками. З’ясовано, що до затримання хлопець встиг зробити ще 44 «закладки» з амфетаміном. Вилучені речовини направлено на проведення відповідної експертизи».

22-річного мешканця міста Дніпро затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Фігурантові повідомили про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 60 тисяч гривень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років», — додав Євген Болюбаш.

Відділ комунікації поліції Києва