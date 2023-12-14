Прокуратура у судовому порядку повернула столичній громаді 12 квартир вартістю понад 25 млн гривень

Органами Київської міської прокуратури постійно вживаються заходи представницького характеру, спрямовані на повернення у комунальну власність нерухомого майна.

Так, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами незаконного вибуття 14 квартир з комунальної власності територіальної громади столиці шляхом реєстрації права власності на них на підставі підроблених документів.

Задля захисту інтересів територіальної громади у 2023 році окружна прокуратура пред’явила до суду 14 позовів про витребування з незаконного володіння 14 квартир на користь територіальної громади міста, з яких 12 позовів розглянуто та задоволено.

Станом на грудень 2023 року зусиллями окружної прокуратури забезпечено реальне виконання 5 судових рішень шляхом реєстрації права власності за столичною громадою 5 квартир (загальною площею понад 191 кв.м.) вартістю понад 7 млн грн.

Ще 7 судових рішень, ухвалених за позовами окружної прокуратури стосовно 7 квартир, загальною вартістю понад 18 млн грн перебувають на виконанні.

Судовий розгляд інших позовів триває.

Київська міська прокуратура