Привласнили майже 9 мільйонів гривень з держбюджету: у столиці повідомлено про підозру чотирьом співучасникам

Поліцейські викрили злочинну схему розтрати бюджетних коштів під час капітального ремонту спортивних майданчиків в одному з парків столиці. Слідчі провели 11 обшуків та зібрали доказову базу вини фігурантів. За скоєне їм загрожує до дванадцяти років тюремного ув’язнення.

Слідчі Деснянського управління поліції спільно з Деснянською окружною прокуратурою під час моніторингу системи публічних закупівель викрили злочинну змову двох підприємств по заволодінню бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт двох спортивних майданчиків.

У ході досудового розслідування правоохоронці проаналізували тендерну документацію та за оперативного супроводження співробітників Служби безпеки України з’ясували, що Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація у минулому році уклала договір з декількома підприємствами на виконання робіт щодо реконструкції бейсбольного та футбольного полів у парку «Муромець». Однак директори підрядних організацій порушили умови договору та видали завідомо неправдиві службові документи, за якими виконали ремонтні роботи із завищенням їх вартості так і не завершивши реконструкцію у повному обсязі.

Під час слідчих дій правоохоронці провели за місцем проживання фігурантів та за місцями розташування їх підприємств у столиці та у Вінницькій області 11 обшуків, у ході яких вилучили фінансово-господарську документацію, статутні документи, флеш-носії, чорнові записи, грошові кошти та інші речові докази. У подальшому поліцейські призначили ряд необхідних експертиз, які підтвердили факт нанесення збитків державі на суму понад 9 мільйонів гривень.

Окрім цього правоохоронці вилучили пістолет «Форт-12» та понад 100 патронів до нього у помешканні одного з фігурантів.

Слідчі Деснянського управління поліції повідомили фігурантам про підозру у скоєнні 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, комерційному директору приватного підприємства – 35-річному вінничанину, у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та ч. 2 ст. 366 – службове підроблення Кримінального кодексу України.

Директору комунального підприємства – 31-річному уродженцю Кіровоградщини та двом інженерам з технічного нагляду цієї ж установи, 1989 років народження, у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах та у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу. Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще двом учасникам незаконної схеми.

Наразі триває досудове розслідування. Фігурантам загрожує до дванадцяти років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва