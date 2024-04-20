Псевдобанкір заволодів коштами жінки у сумі майже 74 тисячі гривень

Поліцейські закликають мешканців Чернігівщини не передавати стороннім особам жодних відомостей про свої банківські картки. Представляючись співробітниками банків, шахраї випитують секретні дані і можуть отримати доступ до ваших рахунків.

Вчора до Чернігівського райуправління поліції звернулась 65-річна жінка із заявою про шахрайські дії відносно неї.

Потерпіла повідомила правоохоронцям, що їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку. Незнайомець повідомив жінці, що сторонні особи нібито намагаються зняти гроші з рахунку заявниці. Щоб уникнути цього, псевдобанкір закликав слідувати його інструкціям, зокрема, продиктувати SMS-повідомлення, яке надійде з акаунта банку.

Жінка виконала вказівки незнайомця, після чого виявила зникнення майже 74 тисяч гривень зі свого банківського рахунку.

За даним фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліція наполегливо рекомендує: ніколи не виконуйте вказівок незнайомих осіб, які пов’язані з переведенням коштів, по телефону нікому не розповідайте ніяких відомостей зі своєї картки. Якщо висувають умову, що для виконання певних дій потрібно повідомити пін-код вашої картки або одноразовий пароль з SMS-повідомлення — негайно завершуйте розмову. Це шахрай! Всі операції щодо безпеки картки проводьте тільки особисто у відділенні банку.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області