СБУ: через трубопровід «Самара–Західний напрямок» Закарпаття опинилося на межі екологічної катастрофи (фото)

Співробітники Служби безпеки України викрили керівництво ТОВ «Прикарпатзахідтранс», що спеціалізується на транспортуванні нафтопродуктів, на масштабному забрудненні та псуванні земель Закарпаття.

Екології регіону завдано збитків на понад 34 млн грн.

У 2018 році це підприємство самовільно почало демонтаж резервної гілки нафтопроводу.

Зокрема, було демонтовано цистерни та майже 33 км трубопроводу. І це без жодної дозвільної документації.

Ділки «закопували» у ґрунт небезпечні відходи, обсяги викидів шкідливих речовин постійно збільшувались.

Слідчі дії тривають за двома статтями Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України