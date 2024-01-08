СБУ і ДБР викрили колишнього заступника міністра оборони на ще одній корупційній схемі

Контррозвідники Служби безпеки спільно з ДБР викрили новий епізод злочинної діяльності колишнього заступника міністра оборони України. Разом зі спільниками у 2022 році він закупив ще одну партію неякісних бронежилетів для українських військових, чим розтратив понад 948 млн бюджетних гривень.

За даними слідства, до оборудки причетні також двоє колишніх підлеглих фігуранта – ексочільник Департаменту держзакупівель Міноборони та колишній керівник Центрального управління матеріального забезпечення Збройних Сил України.

Для реалізації злочинної схеми у 2022 році її організатори уклали договір на постачання великої партії бронежилетів з однією із східноєвропейських компаній, бенефіціарними власниками якої є громадяни держави-агресора.

Однак експертиза придбаних бронеплит показала, що вони не відповідають заявленому класу захисту і таким чином становлять небезпеку для життя військовослужбовців у бойовій обстановці.

Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

​ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене в умовах особливого періоду, що призвело до тяжких наслідків, вчинене групою осіб);

​ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осію).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше СБУ викрила колишнього заступника міністра оборони та ексочільника Департаменту держзакупівель Міноборони на ще одному епізоді закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ. У лютому 2023 року було встановлено, що вони закупили майже 3 тис. неякісних бронежилетів на понад 100 млн грн.

Наразі вони обоє вже перебувають під вартою за підозрою в інших корупційних злочинах.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Служба безпеки України