СБУ попередила незаконне відшкодування ПДВ майже на 1 мільярд гривень

Служба безпеки України попередила незаконне відшкодування податку на додану вартість на майже 1 мільярд гривень.

У ході проведення комплексу заходів, оперативники спецслужби встановили низку фірм, фінансово-господарська діяльність яких полягала у проведенні фіктивних безтоварних операцій, які дозволяли претендувати на безпідставне відшкодування ПДВ з Державного Бюджету.

За матеріалами СБ України, органами Державної податкової служби проведено низку контрольно-перевірочних заходів, внаслідок чого зменшено задекларовані суми бюджетного відшкодування ПДВ на суму 992,3 млн грн.

Заходи проводились Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з Державною податковою службою України.

СБУ