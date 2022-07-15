СБУ затримала коригувальників нещодавніх ворожих обстрілів по Миколаївщині

Служба безпеки України викрила російських агентів, чия інформація про розміщення підрозділів ЗСУ та розташування інфраструктурних об’єктів була використана окупантами для нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та Баштанці.

СБУ встановила, що зловмисниками виявились мешканці Миколаївщини. Агенти передавали зібрану інформацію своєму куратору через відпрацьовані канали закритого зв’язку.

У ході обшуку, проведеного за місцями проживання зловмисників, виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Наразі коригувальників ворожих обстрілів затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб.

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Служба безпеки України