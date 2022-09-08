У Києві чоловіка судитимуть за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами

Зловмисник пересувався на власному автомобілі під час комендантської години, тому поліцейські зупинили його та перевірили транспорт. За результатами обшуку правоохоронці виявили в сумці водія пістолет, набої до нього та світло-шумову гранату. Порушнику загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

У ході відпрацювання Голосіївського району столиці поблизу станції метро на проспекті Голосіївському співробітники патрульної поліції зупинили автомобіль марки «Мазда».

Правоохоронці провели невідкладний обшук транспортного засобу та виявили в сумці водія предмет, схожий на пістолет «Макарова», 16 набоїв до нього, два магазини до зброї і світло-шумову гранату «Терен-7М».

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вилучене поліцейські направили для проведення відповідної експертизи. Згодом, слідчі за процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру за інкримінованою статтею.

Наразі досудове розслідування щодо кримінального порушення завершено, а матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом направлено до суду. Санкція статті передбачає до семи років за ґратами.

Відділ комунікації поліції Києва