Шахрай обіцяв передати гроші громадянам, які перебувають в окупації

Киянка передала чоловіку 11 000 гривень на ліки для своїх родичів, однак зловмисник одразу витратив їх на власні потреби та більше на зв’язок не виходив. За такі дії йому загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

Дізнавачі Оболонського управління поліції Києва спільно із співробітниками Департаменту кіберполіції НПУ викрили 22-річного мешканця Києва, який у березні цього року шахрайським шляхом заволодів 11 000 гривень місцевої мешканки. Молодик представився жінці волонтером громадської організації та пообіцяв допомогти передати гроші на ліки родичам до окупованих територій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22-річний фігурант пред’явив жінці посвідчення члена благодійної громадської організації, однак фактично пропрацював у ньому лише тиждень. Повіривши у щирі наміри «волонтера» 30-річна киянка перерахувала на його рахунок 11 000 гривень, які той повинен був привезти її родичам у окупований Конотоп на придбання лікарських препаратів.

Отримавши гроші на картку, молодик одразу витратив їх. Встановлено, що фігурант раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнового злочину.

Наразі за процесуального погодження із Оболонською окружною прокуратурою йому оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва