Шахрая, який скористався міжнародним розшуком громадянина і заволодів майном його родини, ув’язнили на 10 років

Дніпровський апеляційний суд за шахрайство в особливо великих розмірах із використанням підроблених документів засудив чоловіка до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 14 грудня.

У 2014 році група осіб дізналась, що житель Дніпропетровщини у зв’язку з кримінальним переслідуванням разом із дружиною і матір’ю виїхав на Кіпр та перебуває у міжнародному розшуку.

У березні-квітні 2015 року, зловмисники використали підроблені довіреності, нібито посвідчені на Кіпрі, що потерпілі уповноважили представляти їх інтереси при укладанні договорів з майном. У подальшому вони шляхом обману придбали майно дружини чоловіка, який був у розшуку, зокрема квартиру, два паркувальні місця, а також нежитлове приміщення, після чого майно перепродали, заподіявши законному власнику збитків на 4,6 млн грн.

Суд першої інстанції засудив ключового фігуранта справи до мінімального покарання — 5 років ув’язнення з конфіскацією.

Адвокат потерпілої оскаржив вирок, вважаючи його занадто м’яким. Потерпілій надходили погрози її життю, а на електронну пошту надіслали копію свідоцтва про її смерть. Злочинну діяльність зупинено тільки після викриття правоохоронцями. Обвинувачений переховувався більше 2-х років від слідства.

Захисник, навпаки, наполягав на виправдувальному вироку, кажучи, що не наведено жодного факту, що обвинувачений використав підроблений документ і заволодів будь-яким чужим майном.

Показання дав чоловік, який робив ремонт у квартирі потерпілої і в якого обвинувачений хотів викупити оригінали документів, що зберігалися в сейфі цієї квартири. Оскільки намір не вдався, то зловмисники подали оголошення в газету про втрату оригіналу договору дарування, і звернулися до нотаріуса за дублікатом.

У лютому 2021-го засуджено жінку, яка видавала себе за представника власниці майна і підписала в нотаріуса договори іпотеки, після чого майно відібрали іпотекодержателі начебто за неповернення позики. Жінка визнала вину і пояснила, що приєдналася до злочинців через матеріальні труднощі. Їй призначили 5 років позбавлення волі, звільнивши з іспитовим строком 3 роки.

Апеляційний суд погодився, що в першій інстанції не повністю враховано, що обвинувачений вину не визнав, шкоду не компенсував, зупинив свою злочинну діяльність тільки після викриття правоохоронцями, переховувався від слідства. Чоловік офіційно не працює, стабільного джерела доходу не має, суспільно-корисною працею не займається, що вказує на те, що він заробляв на життя нечесним шляхом.

Суд збільшив тривалість тюремного покарання удвічі — до 10 років.