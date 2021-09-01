Службовця Підгайцівської сільради судитимуть за заволодіння понад півмільйона бюджетних  гривень та перешкоджання журналістській діяльності

Луцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення проектним менеджером Підгайцівської сільської ради організації неодноразового заволодіння чужим майном, у тому числі у великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, а також про умисне перешкоджання ним здійсненню журналістом професійної діяльності і вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю (ч. 3 ст. 27 ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч.1 ст. 171,ч.1 ст. 126 КК України).

Слідство встановило, що службовець сільради упродовж серпня 2019 – квітня 2020 року організував вчинення злочинів, пов’язаних із заволодінням бюджетними коштами в сумі понад півмільйона гривень.

Зареєструвавши дружину підприємцем та змовившись із суб’єктом господарської діяльності, який здійснював технічний нагляд за роботами на об’єктах (матеріали щодо нього виділені в окреме провадження), проектний менеджер організовував укладання договорів про проведення фірмою дружини робіт із ремонту вулиці у селі Підгайці та території дитячого садочка в селі Романів Луцького району.

Згодом, вносячи в акти виконаних підрядних робіт завідомо неправдиві (завищені) відомості про вартість робіт та матеріалів, використаних для їх проведення, службовець сільради передавав ці акти у бухгалтерію. На підставі підроблених документів на рахунки підконтрольних чиновнику суб’єктів господарської діяльності Управлінням Державної казначейської служби у Волинській області зайво було перераховано понад 515 тисяч гривень.

Окрім цього, 04 січня 2021 року він перешкоджав законній професійній діяльності журналістів, які проводили журналістське розслідування щодо дотримання вимог законодавства службовими особами Підгайцівської сільської ради при виділенні земельних ділянок.

У ході конфлікту проектний менеджер шарпав журналістку за одяг та плече, завдаючи болю, та робив спробу вибити з її рук відеокамеру.

Тепер за усі ці дії службовець відповідатиме перед судом.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури