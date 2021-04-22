Службовця судитимуть за спробу розтрати майна «Укрзалізниці» вартістю близько ₴100 тис

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно службовця одного з підрозділів регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» за фактом закінченого замаху на розтрату майна службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, а також підкупу свідка з метою примушування до давання завідомо неправдивих показів (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 191, ст. 386 КК України).

Як розповів керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що службовець одного з відокремлених підрозділів регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», розробив незаконну схему розтрати товарно-матеріальних цінностей, які належать підприємству.

Зазначений службовець намагався збути третій особі запасні частини для гальмівної системи локомотивів, які належать АТ «Українська залізниця», загальною вартістю близько 100 тис. грн. Дії вказаної особи припинено співробітниками правоохоронних органів.

Щоб уникнути відповідальності, зазначений службовець намагався підкупити свідка — одного зі своїх підлеглих, та пропонував винагороду за покази на свою користь.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури