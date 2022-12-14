Смертельні перегони – проголошено вирок винуватцю п’яної ДТП на Хмельниччині

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 41-річного жителя Хмельницького району у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України). Його засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.



Аварія сталась у вересні 2021 року в с. Пашківці поблизу Старокостянтинова.

Двоє водіїв автомобілів Mazda 6 та Volvo V50 вирішили влаштувати перегони, аби порівняти можливості їх автівок. Попри те, що кермувальник Mazda 6 був у стані сп’яніння, він сів за кермо і поїхав. Під час «змагань» чоловік виїхав на зустрічну смугу та збив пішохода, який там стояв.

Від отриманих травм 74-річний потерпілий помер на місці.

Свою вину у скоєному обвинувачений визнав повністю та добровільно відшкодував моральні та матеріальні збитки родичам загиблого.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури