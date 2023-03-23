Співробітники Дніпровського управління поліції затримали киянина за пограбування чоловіка

Грабіжник підбіг до дідуся, який сидів на лавці та вихопив у нього з рук мобільний телефон. За такий злочин, вчинений в умовах воєнного стану, фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення.

Вчора ввечері на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 86-річного киянина, про те, що по вулиці Михайла Шептицького у Дніпровському районі столиці його пограбував невідомий. На місце події негайно виїхали оперативники районного управління поліції, які розпочали заходи із встановлення особи фігуранта та його місцезнаходження.

Упродовж кількох годин поліцейські за допомоги аналітиків столичного главку встановили особу правопорушника. Це – місцевий мешканець, 1987 року народження, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Невдовзі правоохоронці розшукали його на одній із вулиць Шевченківського району та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що зловмисник встиг продати ґаджет, тож наразі поліцейські проводять заходи щодо його вилучення та повернення законному власнику.

За погодженням із Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва слідчі Дніпровського управління поліції повідомили порушнику про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва