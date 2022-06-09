Столичні оперативники затримали шахрая, який діяв за схемою «ваш родич потрапив у ДТП»

На рахунку порушника вже три епізоди шахрайських дій, у результаті яких він видурив у потерпілих близько 152 тисяч гривень, 200 доларів США та 300 Євро. Тепер затриманому загрожує до трьох років тюремного ув’язнення.

Під час відпрацювання оперативної інформації на бульварі Перова співробітники управління карного розшуку столичної поліції спільно із співробітниками Дніпровського управління поліції та під процесуальним керівництвом окружної прокуратури викрили та затримали чоловіка за шахрайські дії. Правопорушником виявився мешканець Харкова, 1982 року народження, раніше судимий за наркозлочини.

Як розповів начальник відділу боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством управління карного розшуку поліції Києва Олег Нетченко, поліцейські встановили, що фігурант шляхом обману видурив у дідуся 61 500 тисяч гривень, 200 доларів США та 300 Євро:

«За кілька годин до інциденту потерпілому зателефонували невідомі та повідомили, що нібито його невістка потрапила у дорожньо-транспортну пригоду і на її лікування потрібні гроші. Старенький розхвилювався та віддав всі заощадження чоловіку, який до нього згодом прийшов. Через деякий час пенсіонер зрозумів, що його ошукали, однак правопорушник вже втік».

На місці затримання поліцейські вилучили у фігуранта, банківські картки, мобільні телефони, сім-карти. Все вилучене направлено на експертне дослідження. Крім того, встановлено причетність чоловіка до двох аналогічних кримінальних правопорушень за схемою «родич у біді». Вони трапились в Оболонському районі. Там фігурант видурив у киян близько 90 тисяч гривень.

«За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому. Йому загрожує до трьох років тюремного ув’язнення.

Правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Запобіжний захід йому обере суд», — додав поліцейський.

Відділ комунікації поліції Києва