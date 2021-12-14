Судитимуть мешканця Кам’янського, який протягом 10 років ґвалтував власних доньок
Кам’янською окружною прокуратурою Дніпропетровської області направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який ґвалтував та вчиняв дії сексуального характеру відносно власних доньок (ч. 4, 6 ст. 152, ч. 3 ст. 153 КК України).
Слідством встановлено, що батько трьох дівчат – 17-ти, 14-ти та 12-ти років протягом 10 років періодично вчиняв над ними сексуальне насильство. Аби діти мовчали, чоловік погрожував позбавити їх харчування та помістити до дитячого будинку. Наймолодша з потерпілих на момент скоєння злочину ледь досягла 6-річного віку.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратуриTweet