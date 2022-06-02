Судитимуть шахрая, який «продавав» неіснуючі бронежилети, балістичні шоломи та інше військове спорядження

Прокурорами Новоград-Волинської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом заволодіння шляхом шахрайства коштами, з використанням мережі Інтернет (ч.3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, таким цинічним способом, у період запровадження воєнного стану, вирішив збагатитись раніше судимий 25-річний житель Новоград-Волинського району.

Для цього з трьох своїх акаунтів у соцмережі розмістив у різних групах міста Вінниці об’яви про продаж бронежилетів 4 та 5 класів, балістичних шоломів, наколінників та іншого військового спорядження. У приватних повідомленнях зловмисник палко запевняв потенційних покупців, що насправді має такий товар, а для більшого переконання надсилав їм фото з Інтернету.

Унаслідок шахрайства на його рахунок від обманутих покупців надійшло 66 тис. грн, які фігурант справи використав на власні потреби – робив ставки на азартні ігри, купував продукти та делікатеси.

Не отримавши бронежилетів, покупці з різних міст розмістили на його акаунті застереження для інших та звернулися до поліції.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Новоград-Волинської окружної прокуратури, проводив Новоград-Волинський райвідділ поліції.

Справу розглядатиме Новоград-Волинський міськрайонний суд.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури