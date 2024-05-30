Судитимуть хмельничанку, яка ошукала 60 людей на суму понад ₴800 тис.

Прокурорами Окружної прокуратури міста Хмельницького до суду направлено обвинувальний акт стосовно 30-річної хмельничанки за фактами крадіжок, шахрайства, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та несанкціонованого копіювання та перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч. 2 ч. 4 ст. 185, ч. 1 ч. 2 ст. 190, ч. 1 ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362 КК України).

Жінка організувала схеми фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, оформлення медичних довідок, онлайн-кредитів та здачі в оренду житла, розміщуючи оголошення на OLX.

«Послуги» надавала лише за передоплатою.

Після отримання авансів – переводила гроші на інший картковий рахунок.

Також, користуючись довірою потерпілих, копіювала їх особисті дані та незаконно отримувала доступ до банківських рахунків, звідки викрадала грошові кошти.

Обвинувачена ошукала більше 60 осіб, завдавши матеріальної шкоди на суму понад 800 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури