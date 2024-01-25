Судитимуть керівництво лісового господарства з Волині, яке вкрало у держави ₴15 млн.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишніх директора ДП «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Камінь-Каширськагроліс» та головного бухгалтера цього підприємства та чотирьох приватних підприємців, які вкрали 15 млн гривень у держави. Обвинувальний акт направлено до суду.

Наразі колишній директор очолює Південний лісовий офіс Державного підприємства «Ліси України», який поширює свою діяльність на Миколаївську, Одеську та Херсонську області, а ексголовний бухгалтер займає аналогічну посаду в іншому підприємстві.

Встановлено, що фігуранти залучили чотирьох місцевих підприємців та впродовж декількох років перерахували на їх рахунки понад 15 млн гривень. Гроші надходили за нібито надані послуги з ремонту транспорту, автоперевезення, ремонту приміщень, вивозу сміття, відвантаження лісопродукції тощо.

Підтверджено, що договори були фіктивними й послуги за ними не надавалися. Також підприємство ухилилося від сплати податків на 5,7 млн грн.

Колишнього директора та бухгалтера обвинувачують у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, відмиванні коштів, підробці документів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Чотирьох підприємців обвинувачують у заволодінні чужим майном, його легалізації та підробці документів.

Для відшкодування завданих збитків за клопотанням ДБР суд наклав арешт на майно усіх фігурантів вартістю десятки мільйони гривень. Зокрема, на земельні ділянки, житлові будинки, магазини, автомобілі, спецтехніку.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

ДБР