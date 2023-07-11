Судитимуть підрядника, який заволодів понад ₴7 млн. бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг Київщини

За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю за фактом заволодіння чужим майном (ч. 5 ст. 191 КК України).

Встановлено, що підрядник уклав договір з органом місцевого самоврядування однієї з громад Бориспільського району для здійснення капітального ремонту центральної дороги в населеному пункті.

Обвинувачений організував неякісне виконання робіт на частині автодороги. Товщина та щільність укладеного дорожнього покриття не відповідає державним стандартам, що у подальшому може призвести до передчасного пошкодження і руйнування автодороги.

Висновками експерта підтверджено збитки, нанесені територіальній громаді, в розмірі понад 7 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалося Бориспільським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура