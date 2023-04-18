Судитимуть подружжя правоохоронців з Донеччини, які перейшли на бік ворога

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо двох працівників правоохоронного органу Донеччини. Вони обійняли посади так званих «помічників прокурора Володарського району генеральної прокуратури днр».

Обвинувальні акти направлено до суду.

За даними слідства, у березні 2022 року під час тимчасової окупації Нікольського району Донецької області чоловік та дружина підтримали прихід режиму агресорів.

Чоловік для «зміцнення» окупаційної влади в інтерв’ю одному з пропагандистських телеканалів публічно зневажав правоохоронну систему України. Він також активно просував наративи рф, що наша держава не повинна існувати.

Подружжя експравоохоронців обвинувачується у колабораціонізмі (ч. 7 ст. 111-1 КК України), чоловік також і у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР