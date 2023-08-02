Судитимуть тіктокерку, яка побажала більше «прильотів» по містах Західної України, «аби не розслаблялися»
Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно місцевої жительки за фактом публічних закликів до підтримки рішень та дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
Слідство встановило, що кримінальне правопорушення на початку липня цього року скоїла 27-річна жителька міста Коростеня.
Обвинувачена під час нічного онлайн-спілкування через свій акаунт у соцмережі ТікТок стверджувала, що у міста Західної України повинно бути більше «прильотів».
У своєму відеоконтенті, трансляцію якого могла переглядати численна аудиторія, тіктокерка схвалювала ракетні обстріли Львова й інших міст того регіону, щоб «не розслаблялися, бо живуть попереднім життям». На її думку, мовляв, якщо і їм прилетить, то пам’ятатимуть, що війна не закінчилася (вживала нецензурну лексику).
Досудове розслідування проводило УСБУ в Житомирській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратуриTweet